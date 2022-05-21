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    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi

    Melis Birkan, meslektaşı Aras Aydın ile evlendi. Yaklaşık 2 aydır birlikte olan çift, sadece dostlarının katıldığı oldukça sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
    • 21.05.2022 - 17:54
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    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi

    Yaklaşık 2 aydır beraber olan Melis Birkan ve Aras Aydın çiftinden güzel haber geldi.

    Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sade bir törenle dünyaevine girdi.  Sadece ailelerinin ve dostlarının katıldığı nikahtan ilk kareler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

    Melis Birkan ve Aras Aydın'ın mutlu günü

    Sade bir törenle ile evlenen ikiliyi, bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim de düğüne katıldı.

    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi VİDEO

     

    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi #1

    Geçtiğimiz yıl 32 yaşına sevgilisinin doğum gününü romantik mesajla kutlayan Melis Birkan, "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. "Olmaz" dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu.

    Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım..." ifadelerini kullanmıştı.Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi #2

    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi #3

    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi #4

    Melis Birkan ile Aras Aydın evlendi #5


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