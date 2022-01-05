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    Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın'ın yeni yaşını kutladı

    Uzun zamandır oyuncu Aras Aydın ile birlikte olan Melis Birkan, sevgilisinin yeni yaşını kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 07:34
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    Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın'ın yeni yaşını kutladı

    Ünlü oyuncu Melis Birkan, sevgilisi Aras Aydın’ın yeni yaşı için romantik bir paylaşım yaptı.

    Instagram hesabına birlikte çekilen pozlarını yükleyen oyuncu, fotoğrafın altına şu notu düştü:

    "HİÇ TÜKENMEYENİM"

    "Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, her şeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim, bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim... Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi "çok güzel olacak her şey"

    Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın ın yeni yaşını kutladı #1


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