Melis Birkan genç sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Melis Birkan, kendisinden 9 yaş küçük olan yakışıklı sevgilisi Aras Aydın'ın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

"Issız Adam" filminin unutulmaz oyuncusu 39 yaşındaki Melis Birkan, genç sevgilisi Aras Aydın ile çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından ilk kez yayınladı.

Mutlu bir aşk yaşayan deneyimli oyuncu, kendisinden 9 yaş küçük olan sevgilisinin doğum gününü kutladığı paylaşımına şu notu düştü:

"SENİNLE HER ŞEY KOLAY"

"Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. Olmaz dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim iyi ki doğdun Aras'ım..."