Melis Buse Betkayan sevgilisinin eşine hakaret etti

Kısmetse Olur programı ile adını duyuran Melis Buse Betkayan evli olan sosyal medya fenomeni Serbest Hoca ile aşk yaşadığını duyurmuş, daha sonra ise şiddet gördüğünü açıklamıştı.
Sevgilisi tarafında şiddet gören Betkayan her şeyi unuttu. Betkayan, Hoca’nın eşi Hanife Bozdağ ilk kez bu ilişki hakkında açıklamada bulundu. Hanife Bozdağ'ın açıklamasının ardından Melis Buse Betkayan açtı ağzını yumdu gözünü.
İşte Betkayan'ın açıklamalarından ara başlıklar:
"Kene"
“Sayemde insanlar onu kale alıp konuşacağı hale getirdiler. Ben bu zamana kadar hep sustum. Sonuçta sevdiğim insanın çocuklarının annesi. Yoksa bir cümle kurarım bir daha hiçbir yerde konuşamaz. Onu zekamla ezerim. Ama yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Sadece tek bir şey rica edeceğim diksiyon kursuna gitsin. Düş yakamdan ben seni kale almıyorum. Kene gibi bir şeysin.”