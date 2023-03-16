Melis Buse Betkayan sevgilisinin eşine hakaret etti Kısmetse Olur yarışmasının unutulmaz isimlerinden Melis Buse Betkayan, evli sevgilisinin eşine demediğini bırakmadı.

Kısmetse Olur programı ile adını duyuran Melis Buse Betkayan evli olan sosyal medya fenomeni Serbest Hoca ile aşk yaşadığını duyurmuş, daha sonra ise şiddet gördüğünü açıklamıştı.

Sevgilisi tarafında şiddet gören Betkayan her şeyi unuttu. Betkayan, Hoca’nın eşi Hanife Bozdağ ilk kez bu ilişki hakkında açıklamada bulundu. Hanife Bozdağ'ın açıklamasının ardından Melis Buse Betkayan açtı ağzını yumdu gözünü.

İşte Betkayan'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"Kene"