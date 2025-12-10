Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu’nun programında! Açıklamaları gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların ünlü oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve meslektaşı Melis İşiten, 2014 yılında evlenmiş ve 2016 yılında ise kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı.

Çift 2019 yılında, 5 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. Boşanmanın ardından dostça ilişkilerine devam eden ve kızları için her fırsatta bir araya gelen ikili, bu sefer ekranlarda buluştu.

"BOŞANMA YARADI"

Programda Uraz Kaygılaroğlu tarafından kendisine yöneltilen “Boşanma size yaradı mı?” sorusuna Melis İşiten, “Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi.” sözleriyle yanıt verdi.

İşiten'in bu açıklamaları ,sosyal medyada tepki almasına sebep oldu.