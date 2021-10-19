Melis İşiten ile Sergen Deveci ayrıldı mı? Hayranları çok üzülecek...

Melis İşiten ile Sergen Deveci ayrıldı mı? Hayranları çok üzülecek...

Komedyen Sergen Deveci ile yeni bir aşka yelken açan Melis İşiten ilişkisinin bittiği iddiaları magazin gündemine geldi. Peki gerçekten ayrıldılar mı? İşte son gelişmeler...

2014 yılında hayatını birleştiği Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında boşanan Melis İşiten geçtiğimiz yaz Sergen Deveci ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Tatil pozlarıyla ilişkileri ortaya çıkan ve bir süredir beraber olan çiftten üzen haber geldi.

Peki Melis İşiten - Sergen Deveci aşkı bitti mi, ayrıldılar mı? Melis İşiten ve Sergen Deveci neden ayrıldı? İşte detaylar...

MELİS İŞİTEN VE SERGEN DEVECİ AYRILDI MI?

Sessiz sedasız devam eden beraberlikleri gündeme geldikten sonra peş peşe krizler yaşayan Melis İşiten ile Sergen Deveci’nin geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı öğrenildi.

32 yaşındaki İşiten ve 30 yaşındaki Deveci arkadaş kalmaya karar verdi.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, kendi ifadeleriyle biyografisini şu şekilde aktarmaktadır;

"Okan ile Yasemin’in kızı olarak 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi bu kız çocuğu. İstanbul’da geçen ömrünün en sevdiği kısımları hep Kaş’ta geçti. O yüzdendir bu kız çocuğunun ”Kaş benim 2.evim” demesi.

Kendini bildi bileleli sahneye olan merakından Üniversitede Tiyatro Bölümünü seçeceği zaten önüne geçilemez bir gerçekti. Üzerine oyuncu koçluğu yapmaya ve iyi bir anlatıcı olmak için eğitimlere gitmeye devam etti.

Tanışmalarının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 2014 yılında Uraz’la evlendi. Ardından 2016 yılında Ada’yı dünyaya getirip anne olan bu kadın yıllardır kadınlar hakkında konuşmaktan, yazmaktan bir an olsun çekinmedi.

Gücü kuvveti olduğu sürece kadınlar için yazmaya, konuşmaya ve anlatmaya devam edecek."

'Yedi Güzel Adam' dizi setinde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanıştıktan 3 ay sonra 2014 yılında nikah masasına oturdu. 2016 yılında kızları 'Ada'yı kucaklarına alan ünlü çift, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi.

Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında yayınladığı skeçlerle adını geniş bir kitleye duyurdu.

A-Normal isimli tiyatro oyununda da sahne alan fenomen, kameralar karşısına ilk kez Blu Tv isimli dijital platformda yayınlanmakta olan 'Bonkis' adlı dizi ile geçti.

Sergen Deveci yeni projesi Daniska Show'da ünlü isimleri ağırlıyor. Daniska Show'a daha önce Melis İşiten, Burak Yörük, Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka gibi birçok ünlü isim konuk oldu.