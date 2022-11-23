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    Melis Sezen annesini paylaştı

    Sadakatsiz dizisi ile yıldızı parlayan Melis Sezen annesi Nursel Sezen'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 07:08
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    Melis Sezen annesini paylaştı

    Güzel oyuncu Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği "Derin" karakteri ile hafızalara kazındı.

    Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Melis Sezen, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

    Melis Sezen annesini paylaştı #1

    "İyi ki varsın"

    Melis Sezen, Instagram hesabından annesinin doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu, paylaşımında "Canım annem, en değerli varlığım sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Melis Sezen annesini paylaştı #2

    Melis Sezen annesini paylaştı #3


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