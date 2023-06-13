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Son zamanlarda çıkış yakalayan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu, şimdilerde Gülcemal dizisinde yer alıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve 1,9 milyon takipçili hesabından cesur karelerini paylaşan Sezen, zaman zaman eleştirilerin de odağında oluyor.
Yatak odasında dans etti
Özellikle ilginç dans videolarıyla gündem olan oyuncu, kısa sürede viral oluyor.
Yaptığı son paylaşımıyla dans serisine bir yenisini daha ekledi.
Sezen, garip hareketlerinin yer aldığı dans videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Yatak odasında ayna karşısındaki dansı yeniden gündem oldu.