Melis Sezen ayna karşısında dans etti Ünlü oyuncu kariyeriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak paylaştığı videoda, yatak odasında ayna karşısındaki ilginç dansıyla viral oldu.

ensonhaber.com Son zamanlarda çıkış yakalayan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu, şimdilerde Gülcemal dizisinde yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve 1,9 milyon takipçili hesabından cesur karelerini paylaşan Sezen, zaman zaman eleştirilerin de odağında oluyor. Yatak odasında dans etti Özellikle ilginç dans videolarıyla gündem olan oyuncu, kısa sürede viral oluyor. Yaptığı son paylaşımıyla dans serisine bir yenisini daha ekledi. Sezen, garip hareketlerinin yer aldığı dans videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Yatak odasında ayna karşısındaki dansı yeniden gündem oldu.