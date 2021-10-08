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    Melis Sezen, bateri çaldı

    Melis Sezen, pembe mini elbisesiyle bateri çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 10:05
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    Melis Sezen, bateri çaldı

    Başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, bir dergi için kamera karşısına geçti.

    BATERİ ÇALAN GÜZEL

    Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Sezen, pembe mini elbisesiyle bateri çaldığı anları paylaştı.

    Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

    Melis Sezen, bateri çaldı ViDEO

    Melis Sezen, bateri çaldı #1

    Melis Sezen, bateri çaldı #2

    Melis Sezen, bateri çaldı #3

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