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    Melis Sezen, Carlos Ponce ile dans etti

    Melis Sezen derin bacak dekoltesiyle frikik vermekten korkmadan dans etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 15:15
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    Melis Sezen, Carlos Ponce ile dans etti

    Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat verdikten sonra yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen, bir markanın yüzü oldu.

    Derin yırtmaç

    Kerem Bürsin ile markanın Miami'deki galasına giden Sadakatsiz'in Derin'i iddialı bir kıyafet seçimi yaptı.

    Derin bacak dekoltesi tercih eden Sezen, galada oyuncu Carlos Ponce ile dans etti. Frikik verme korkusu olmadan dans eden güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.

    Melis Sezen, Carlos Ponce ile dans etti ViDEO

    Melis Sezen, Carlos Ponce ile dans etti #1

    Melis Sezen, Carlos Ponce ile dans etti #2Melis Sezen, Carlos Ponce ile dans etti #3


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