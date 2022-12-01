Melis Sezen, Carlos Ponce ile dans etti

Melis Sezen, Carlos Ponce ile dans etti

Melis Sezen derin bacak dekoltesiyle frikik vermekten korkmadan dans etti.

Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat verdikten sonra yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen, bir markanın yüzü oldu.

Derin yırtmaç

Kerem Bürsin ile markanın Miami'deki galasına giden Sadakatsiz'in Derin'i iddialı bir kıyafet seçimi yaptı.

Derin bacak dekoltesi tercih eden Sezen, galada oyuncu Carlos Ponce ile dans etti. Frikik verme korkusu olmadan dans eden güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Melis Sezen, Carlos Ponce ile dans etti ViDEO