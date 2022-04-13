Petrol
104.6
-0.04%
Euro
15.82
0.09%
Dolar
14.59
-0.09%
Altın
924.01
0.21%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
587.451
-0.60%
BTXN Coin
31.72
-0.22%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Melis Sezen, erkek arkadaşıyla görüntülenince şok oldu

    Ünlü oyuncu Melis Sezen'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 07:14
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 07:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melis Sezen, erkek arkadaşıyla görüntülenince şok oldu

    Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’de objektiflere yansıdı. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.

    Üniversiteden arkadaş

    Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Çıkışta görüntülenen Melis Sezen, adeta şok oldu.

    Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in üniversiteden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.

    Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce vakit geçirdi.

    Melis Sezen, erkek arkadaşıyla görüntülenince şok oldu #1

    Melis Sezen, erkek arkadaşıyla görüntülenince şok oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    'Durmuyor deli yüreğim..' Deli Yürek'in Zeynep'i anne oldu, görenlerin gözü yaşardı! Kızı değil ikizi..
    Medya

    'Durmuyor deli yüreğim..' Deli Yürek'in Zeynep'i anne oldu, görenlerin gözü yaşardı! Kızı değil ikizi..

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Milyonluk dolandırıcılık yapan çete yakalandı
    3. Sayfa

    Milyonluk dolandırıcılık yapan çete yakalandı

    Görüş Bildir