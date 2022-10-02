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- Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü
Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü
Melis Sezen'in adı Mehmet Uygun ile anılırken çift kısa bir süre sonra ayrıldı. Ancak ikili, tekrar bir araya geldi.
- 02.10.2022 - 17:36
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, aşk hayatıyla gündemde.
Melis Sezen'in adı geçtiğimiz nisan ayında, üniversiteden okul arkadaşı Mehmet Uygun ile anıldı.
Ayrıldılar
İkili, bir süre sonra da Etiler'de görüntülendi fakat kısa süre içinde ayrıldı.
Geri döndü
Yaşananların ardından Melis Sezen, eski sevgilisi Mehmet Uygun'a geri döndü. İkilinin aşkı, kaldığı yerden devam ediyor.