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    Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü

    Melis Sezen'in adı Mehmet Uygun ile anılırken çift kısa bir süre sonra ayrıldı. Ancak ikili, tekrar bir araya geldi.
    • 02.10.2022 - 17:36
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    Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü

    Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, aşk hayatıyla gündemde.

    Melis Sezen'in adı geçtiğimiz nisan ayında, üniversiteden okul arkadaşı Mehmet Uygun ile anıldı.

    Ayrıldılar

    İkili, bir süre sonra da Etiler'de görüntülendi fakat kısa süre içinde ayrıldı.

    Geri döndü

    Yaşananların ardından Melis Sezen, eski sevgilisi Mehmet Uygun'a geri döndü. İkilinin aşkı, kaldığı yerden devam ediyor.

    Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü #1

    Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü #2

    Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü #3

    Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü #4

    Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü #5


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