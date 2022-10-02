Haberler

Magazin Haberleri

Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü

Melis Sezen, eski sevgilisine geri döndü

Melis Sezen'in adı Mehmet Uygun ile anılırken çift kısa bir süre sonra ayrıldı. Ancak ikili, tekrar bir araya geldi.