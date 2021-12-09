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    Melis Sezen: Hafıza kaybı yaşadım

    Melis Sezen: Hafıza kaybı yaşadım

    Altın Kelebek Ödül Töreni'ne elbisesi ve konuşması ile damga vuran Melis Sezen, o anları anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 16:07
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    Sadakatsiz dizisiyle ünlenen oyuncu Melis Sezen, 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde yaptığı konuşma ve  giydiği derin dekolteli beyaz elbisesiyle çok konuşulmuştu.

    Sezen, ödülü aldığı anda çok heyecanlanmış ve "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an." diyerek sosyal medyanın diline düşmüştü

    Sezen yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "SADECE BEYAZ IŞIK GÖRDÜM"

    "Sahneye çıktım, günlerdir ne konuşacağımı düşünüyordum, konuşma hazırladık. Ama çıkmadan önce herkes çok güzel konuşuyordu. Bana geldiğince dedim ki ben galiba konuşamayacağım, teşekkür edip ineceğim. Çıktım; sadece beyaz ışık gördüm. Bir anda hafıza kaybı yaşadım. Heyecandan gözlerimi kapattım. En son ödülümü tutuyorum çünkü elimde gibi bir şey demiştim. Heyecan..."

    Melis Sezen: Hafıza kaybı yaşadım VİDEO


    "BU ELBİSE BENİ YANSITIYOR"

    Melis Sezen, dekoltesinin sorulmasına da yanıt verdi. Sezen, "Beni yansıtan bir şey olmasını istedim. İlk ödülüm olduğu için de mutluyum. Beni yansıtmasını istedim ve bir elbise beni ancak bu kadar yansıtabilirdi." dedi.

    Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki heyecanlı halleri dikkat çekti VİDEO ARŞİV

    Melis Sezen ödül gecesine damga vurdu FOTO GALERİ

    Melis Sezen: Hafıza kaybı yaşadım #1

    Melis Sezen: Hafıza kaybı yaşadım #2

    Melis Sezen: Hafıza kaybı yaşadım #3

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