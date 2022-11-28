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    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami'de

    Melis Sezen, meski rol arkadaşı Cansu Dere ile Miami'ye tatile gitti.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 06:58
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 07:19
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    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami'de

    ‘Sadakatsiz’de ‘Derin’ karakteriyle şöhrete kavuşan Melis Sezen, dizinin Asya'sına hayat veren Cansu Dere ile tatile çıktı. İkili tatil için Miami'yi tercih etti.

    Gündüzleri sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ikili, gece de çılgın bir partilere katıldı.

    İki güzel Miami'de

    İki güzel sahilde verdikleri pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmail etmedi. İki güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.

    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami de #1

    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami de #2

    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami de #3

    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami de #4

    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami de #5

    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami de #6

    Melis Sezen ile Cansu Dere Miami de #7


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