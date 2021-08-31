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    Melis Sezen mini sarı elbisesiyle poz verdi

    Sadakatsiz dizisinin sevilen oyuncusu Melis Sezen, sarı mini elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 14:16
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    Melis Sezen mini sarı elbisesiyle poz verdi

    Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen, dizide canlandırdığı 'Derin' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    "ÖZLEMEDİK Mİ?"

    3 aylık aranın ardından yeniden sete kavuşan Melis Sezen, elinde Türk kahvesi fincanıyla verdiği pozunu paylaşarak, 'Mağazamı ziyarete geldim. Çok özlemedik mi ama?' yazdı.

    Takipçileri ile bu heyecanını paylaşan Melis Sezen'in fotoğrafının altına hayranları, 'Hem de çok özledik' yorumunu yaptılar.

    Instagram’da da yıldızı parlayan oyuncunun, 1.2 milyon takipçisi var.

    Melis Sezen mini sarı elbisesiyle poz verdi #1Melis Sezen mini sarı elbisesiyle poz verdi #2

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