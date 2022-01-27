Melis Sezen, sütyeniyle poz verdi

Güzel oyuncu Melis Sezen, yeni pozlar için objektif karşısına geçti.

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren ve Maske Kimsin Sen? jürisi olan Melis Sezen, yeni pozlarıyla gündeme geldi.

Bir derginin bu ayki sayısının kapağı olan Sezen, kendini anlattı ve hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Güzel oyuncu, “Aşık olduğunuzda nasıl biri oluyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"AŞK HAYATIMIN HER YERİNDE"

“Tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar... Bir şeyler hissettiğim kişiyle flört etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli, çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri baştaki flört, heyecan ve paslaşmalardır. Aşk, hayatımın her yerinde.” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Melis Sezen'in, üstündeki gömleği açarak sütyenini gösterdiği kare takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı.