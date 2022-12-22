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    Melis Sezen ve Mehmet Uygun ayrıldı

    Melis Sezen, bir şans daha verdiği sevgilisi Mehmet Urgun'u Amerika tatilinden sonra yine terk etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 08:58
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    Melis Sezen ve Mehmet Uygun ayrıldı

    Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Melis Sezen, geçen nisanda okul arkadaşı Mehmet Uygun ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Ağustosta ayrılmışlar, çift ekimde barışmış birlikte Amerika tatiline gitmişti.

    "Kalbim boş"

    Ama yine olmadı. Oyuncu, önceki gün ilişkisinin bittiğini söyleyip "Kalbim boş, hayatımda kimse yok." diye konuştu.

    Melis Sezen ve Mehmet Uygun ayrıldı #1

    Melis Sezen ve Mehmet Uygun ayrıldı #2


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