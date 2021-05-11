Melis Sezen, yaralı sıpayı kurtardı

Melis Sezen, çekim için gittikleri Zekeriyeköy’de ölmek üzereyken yolda gördüğü sıpanın yardımına koştu.

Sadakatsiz adlı dizinin çekimleri için 3 Mayıs gecesi sete giden oyuncular dizinin çekildiği Zekeriyaköy’de sete yakın bir noktada yol kenarında yerde yatan bir sıpa gördü.

MELİS SEZEN YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine sıpanın yanına giden dizinin oyuncularından Melis Sezen, üyesi olduğu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER)’ni arayarak yardım istedi.

SIPA AMELİYAT OLDU

Yapılan tetkiklerde sol arka bacağında femur kırığı bulunan sıpa için operasyon planlandı. Bir haftalık hazırlık sürecinin sonunda sıpa dün ameliyata alındı. Saatler süren operasyonda femur kırığı bulunan sıpanın sol bacağına 12 vida, 5 pin ve 1 plaka takıldı. Başarıyla tamamlanan operasyonun sonrası sıpa postoperatif dönemini tamamlamak üzere Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından koruma altına alındı.