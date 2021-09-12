Melis Sezen: Yaz bitmedi, bitemez

Sadakatsiz dizisi sezon finali verince tatile çıkan Melis Sezen, paylaşım yapmaya doymuyor. Sezen son paylaşımında, "Yaz bitmedi. Ben bitti demeden bitemez" ifadelerine yer verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen, tatilin tadını çıkarıyor.

Dizi sezon finali verdikten sonra soluğu tatilde alan Sezen, sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor.

Instagram hesabından paylaşım yapan Sezen, takipçilerinden ise tam not aldı.

"YAZ BİTMEDİ, BİTEMEZ..."

Sadakatsiz dizisinde öne çıkan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sezen, sosyal medyada sıfır makyaj tatil pozunu paylaştı. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu paylaşımına, "Yaz bitmedi. Ben bitti demeden bitemez." notunu düştü.