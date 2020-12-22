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- Melis Sezen'den Murat Dalkılıç açıklaması
Melis Sezen'den Murat Dalkılıç açıklaması
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 14:45
- Güncelleme : 22.12.2020 - 15:30
Geçtiğimiz aylarda oyuncu aşkı Hande Erçel ile ilişkisine son veren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın son hamlesi sosyal medyayı salladı. Ayrılıklarının ardından arkadaş kaldıklarını dile getiren Murat Dalkılıç, eski aşkı Hande Erçel'i sosyal medya hesabından takibi bıraktı.
MELİS SEZEN AÇIKLAMA YAPTI
Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i takibi bırakmasının ardında yatan nedenin, Sadakatsiz dizisi ile kariyerinde zirveyi yakalayan oyuncu Melis Sezen olduğu iddiası ortaya atıldı.
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, geçmişte aynı filmde yer aldığı ünlü popçu Murat Dalkılıç ile aşk iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Başarılı oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadelerini kullandı.