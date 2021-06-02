Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı

'Sadakatsiz'in 2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak sezon finali bölümünün çekimleri tamamlandı

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'in ekibi, ilk sezonun final bölümünü tamamladı.

"PAYDOS"

Başrol oyuncusu Melis Sezen, son çekim gününde rol arkadaşı Cansu Dere ve set ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdi, o kareleri de “Paydos” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Öte yandan 'Sadakatsiz'in 31'inci bölümünün tanıtımları da yayınlandı. 2 Haziran'da yayınlanacak sezon finalinde, Volkan Arslan (Caner Cindoruk) ve Derin Güçlü'nün (Melis Sezen) nasıl aşk yaşamaya başladıkları ortaya çıkacak.

İlk tanıştıkları dönemde Volkan'ın evli olduğunu bilmeyen Derin'in, sevgilisinin 'Asya' (Cansu Dere) yazan yüzüğünü bulduğu anlar dikkat çekecek.