Melis Sezen'den tatil pozları

'Sadakatsiz' canlandırdığı Derin karakteriyle dikkat çeken Melis Sezen, yeni sezon öncesinde son defa tatil yapıyor.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile 'Sadakatsiz' dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

REKLAM ARASI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Melis Sezen, Sadakatsiz'in yeni sezon çekimleri öncesinde yeniden tatile çıktı.

Yaz aylarını Ege sahillerine geçiren Sezen, son olarak siyah mayosuyla çekilen tatil karelerini Instagram'dan paylaştı. Sezen, paylaşımına "Seçemedim. Beşi bir yerde." notunu düştü.