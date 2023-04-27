Melis Sezen'in dekolteli elbisesi olay oldu Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük beğeni toplayan Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Şimdilerde Gülcemal dizisinde rol alan Melis Sezen, yeni partneri Murat Ünalmış ile ekranlarda.

Oyunculuğu çok beğenilen Sezen, güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

26 yaşındaki Melis Sezen Gülcemal’de giydiği ve dizinin izleyicileri tarafından çok beğenilen kıyafeti ile paylaşım yaptı.

Göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı

Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı sütyensiz, göğüs dekolteli pozuyla büyük beğeni topladı.

Perşembe akşamları yayınlanan Gülcemal'in yeni bölüm tanıtımında iddialı kıyafeti ile boy gösteren Sezen’in imajı sosyal medyada gündem oldu.