Melis Sezen'in ev hali

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle ünlenen ve dizide Derin'i canlandıran Melis Sezen, oyunculuğu kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

Melis Sezen şimdi de mini siyah şortu ve beyaz büstiyerli ev haliyle dikkat çekti.

"Üşüteceksin"

Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Sezen'in yere oturduğunu görenler takipçileri güzel oyuncuyu ti'ye aldı. Sezen'e "Yere oturma, Altına bir şey koy, Üşüteceksin abla" gibi yorumlar yaptılar.