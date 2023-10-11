Melis Sezen'in tango dansı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile büyük çıkış yakalayan Melis Sezen, tek başına tango yaptı.

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En son Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Melis Sezen, sosyal medyanın aktif ünlülerinden.

Güzelliği ile nefes kesen Sezen, yaptığı danslarla da adından söz ettiriyor.

Genellikle evinin salonunda çektiği dans videolarını yayınlayan Melis Sezen bu defa terasta çekim yaptı.

"Tam bir oğlak kadını dansı"

Tek başına tango yaptığı anları yayınlayan Sezen bu paylaşımına "Mmm.. Tango... Tam bir oğlak kadını dansı değilse ne?" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Melisa Döngel, Zeynep Alkan ve Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı.