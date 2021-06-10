Melisa Aslı Pamuk, Bodrum'da

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile ilişkisini noktalayan 30 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Bodrum'da konakladığı otelin plajında görüntülendi.

AYRILIK ÜZMEDİ

Pamuk'un, sürpriz ayrılık sonrası keyifli hali dikkatlerden kaçmadı. Uzun süre şezlongta güneşlenen ünlü oyuncu, ardından denize girdi.

Pamuk, geçtiğimiz günlerde bir derginin yeni sayısına röportaj verdi.

"SOĞUK BİRİ DEĞİLİM"

Ünlü oyuncu, “Dış görünüşün soğuk bir kadın imajı veriyor, gerçek Melisa da böyle mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Hayır, hiç değilim. Bulunduğum ortama alışana kadar mesafeliyimdir, evet. Ama o hepimizde olan ilk mesafe aslında. Kimse kimseye anında sımsıcak davranamaz. O soğukluk belki korunma amaçlı etrafımıza inşa ettiğimiz duvardır.”