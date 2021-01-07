Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup evleniyor

İki yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Oğuzhan Özyakup, bu yaz evlenme kararı aldı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bu yıl içerisinde evlilik kararı aldı.

YAZ GELİNİ OLACAK

Ligin sona ermesi ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla nikah masasına oturmayı planlayan çift, tarih olarak yaz aylarını düşünüyor.

Her ikisi de Hollanda'da doğup büyüyen genç çift, nikah törenini de burada yapmayı planlıyor.

TEKLİF EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden 28 yaşındaki futbolcu, ailesinin de aşkına onay vermesiyle düğün planını hızlandırdı.

NİKAH HOLLANDA'DA DÜĞÜN tÜRKİYE'DE

Anne olma hayali kuran 29 yaşındaki güzel oyuncu da düğünün bu sene içerisinde olmasına sıcak baktı. Bu arada yaz aylarında Hollanda'da evlenecek olan ikili, daha sonra ise İstanbul'daki dostları için bir kutlama organize etmeyi planlıyor.