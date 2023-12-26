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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı Dubai'ye gitti

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı Dubai'ye gitti Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yeni sevgilisi Yusuf Yazıcı ile yılın son tatilini Dubai'de yaptı.