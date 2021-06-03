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    Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup ayrıldı

    İki yıldır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup'tan sevenlerini üzen haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 09:33
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    Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup ayrıldı

    Sonbaharda düğün yapmayı planladıkları konuşulan 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk ile 28 yaşındaki Oğuzhan, sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

    Her ikisi de Hollanda doğumlu olan ikilinin ayrılık dedikodusu ise ikilinin birbirlerini Instagram'da takibi bırakmasıyla doğrulandı.

    TATİLLER AŞKIN SONU OLDU

    Özyakup Ailesi tarafından çok sevilen Melisa Aslı Pamuk, iddialara göre sevgilisinin sürekli erkek arkadaşlarıyla tatil planları yapmasından bunaldı.

    AŞK DEĞİL KARİYER KAZANDI

    Güzel oyuncu, aşklarını sürekli gizli yaşamaktan da yıprandı. Her ikisi de kariyerlerine öncelik veren Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup'un ayrılık kararını da karşılıklı oturup, konuşarak aldığı söyleniyor.

    Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup ayrıldı #1

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