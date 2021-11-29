Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu

Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu

Aşk Mantık İntikam dizisiyle yıldızını parlatan oyuncu Melisa Döngel, kariyerinde örnek aldığı ismi açıkladı.

'Sen Çal Kapımı' dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla Karakterine hayat veren güzel oyuncu, emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

"NESLİHAN'I ÖRNEK ALIYORUM"

Çok acele etmediğini, ince eleyip sık dokuduğunu belirten Döngel “Kendime Neslihan Atagül’ü örnek alıyorum. Küçüklüğümden beri yaptığı her şeyi severek takip ediyorum. Şahane bir oyuncu.” dedi.