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    Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu

    Aşk Mantık İntikam dizisiyle yıldızını parlatan oyuncu Melisa Döngel, kariyerinde örnek aldığı ismi açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 07:55
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 08:56
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    Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu

    'Sen Çal Kapımı' dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla Karakterine hayat veren güzel oyuncu, emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

    "NESLİHAN'I ÖRNEK ALIYORUM"

    Çok acele etmediğini, ince eleyip sık dokuduğunu belirten Döngel “Kendime Neslihan Atagül’ü örnek alıyorum. Küçüklüğümden beri yaptığı her şeyi severek takip ediyorum. Şahane bir oyuncu.” dedi.

    Genç yıldız Melisa Döngel'in sosyal medya kareleri FOTO GALERİ

    Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu #1Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu #2Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu #3Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu #4Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu #5Melisa Döngel: Neslihan Atagül çok iyi bir oyuncu #6

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