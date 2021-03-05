Melisa Döngel saldırı sonrası boksa başladı

Melisa Döngel, belediye işçilerini bıçakla yaralayan komşusunu uyardığı için kendisi de saldırıya uğramıştı.

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde Sarıyer’deki evinin önünde komşusunun, gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırdığını görünce, “Polisi arayacağım” diye uyarmıştı.

Bunun üzerine sinirlenen komşusunun, 21 yaşındaki oyuncuya küfredip, kapısına dayandığı iddia edilmişti.

KİCK BOKSA BAŞLADI

Döngel, hem kendini korumak hem de forma girmek için kick boksa başladı.

Güzel oyuncu, milli sporcu Serdar Beyhatun’dan özel dersler alıyor.