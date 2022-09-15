Melisa Döngel, sokak ortasında kavga etti

Melisa Döngel, sokak ortasında kavga etti

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, mekan çıkışında bir kadınla saç saça kavga etti. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Kusursuz Kiracı dizisinle Leyla karakterini canlandıran Melisa Döngel, bambaşka haliyle kameralara yansıdı.

22 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da bulunan bir mekan çıkışında adeta kendinden geçti.

Oyuncu, cadde ortasında bir kadınla saç saça kavga etti. İkili güçlükle ayrıldı.

Ardından taksiye binen Döngel'in gergin anları, anbean kameraya yansıdı.

"Olabilir de olmayabilir de"

Kavga sorularının yöneltildiği oyuncu, yaşanan durum için "Olabilir de olmayabilir de." yanıtını vermişti.

İşte o anlar...

Melisa Döngel, sokak ortasında kavga etti VİDEO