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- Melisa Döngel su kayağı yaptı
Melisa Döngel su kayağı yaptı
Güzel oyuncu Melisa Döngel bir grup kız arkadaşı ile tatile çıktı.
- Haber Merkezi
- 06.07.2022 - 09:41
Geçtiğimiz sezon Sen Çal Kapımı dizisinde ‘Ceren’ karakterine hayat veren Melisa Döngel son olarak, Aşk Mantık İntikam isimli dizide ‘Çağla’ karakteriyle hayranlarının karşısına çıktı.
Ekranların aranan yüzü haline gelen Döngel, arkadaşlarıyla tatile çıktı. Güzel oyuncu su kayağına merak sarıp kısa bir ders aldı.
"İlk denemem"
Hemen su kayağı yapmayı öğrenen Döngel, videolarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, “İlk defa denememe rağmen başarılıyım” dedi.