Melisa Döngel'e destek mesajları

Yaşadığı olay yüzünden psikolojik tedavi gören Melisa Döngel, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik oldu.

‘Bizim Hikâye’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Elif’ gibi popüler dizilerde rol alan 21 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel’in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı.

BABASI CEZAEVİNE GİRDİ

Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olduğu öğrenilen Döngel, bu olayın ardından ise kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.

Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü oyuncuya, Twitter'da #YalnızDeğilsinMelisaDöngel etiketi altında binlerce destek mesajı atıldı

"PSİKOLOJİYE BENZİYOR"

Melisa Döngel, bir röportajında da hayatın kendisini oyunculuğa ittiğini söylemişti: “Aslında oyuncu olmayı hiç düşünmedim, istediğim tek şey psikolog olmaktı. Tabii hayat oyunculuğa yöneltti beni. Fakat işin içine girince oyunculukla psikologluğun çok zıt kulvarlarda olmadığını gördüm. Oyunculukta birçok karaktere bürünüp halkın yaşadığı çıkmaz durumlara ayna olabiliyoruz. Bir nebze de olsa yol gösterici olabildiğimizi umuyorum.”