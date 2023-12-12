Melisa Döngel'in estetiksiz halleri sosyal medyayı salladı! Son zamanların popüler ismi Melisa Döngel'in yüzüne yaptırdığı estetikler, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

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Son zamanların popüler isimlerinden olan Melisa Döngel, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Sosyal medyaya attığı karelerle beğeni toplayan Döngel'in ise estetik yaptırdığı ortaya çıktı.

"Ben benlikten çıkmışım"

Estetiklerini bir bir sıralayan Melisa Döngel, "Ben benlikten çıkmışım aslında!" itirafında bulundu.

"Bambaşka biri"

Melisa Döngel'in eski halini görenler şoke oldu. Ünlü ismin estetiksiz haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', ''Bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıldı.