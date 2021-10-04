Melisa Emirbayer ve Sami Hamidi evlendi

Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ve spor eğitmeni Sami Hamidi, dünyaevine girdi.

Spor eğitmeni Sami Hamidi ile aşk yaşan Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, nikah masasına oturdu. Uzun zamandır birlikte olan ikili, Kıbrıs'ta hayatlarını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törenden renkli kareler paylaşıldı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Düğünden bir anı sosyal medya hesabından paylaşan Melisa Emirbayer, "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla gerek arayarak gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın." ifadelerini kullandı.

"EFSANE BİR GECEYDİ"

Sami Hamidi ise, 'Bu özel günümüzde yanımızda olan, arayan, mesaj atan iyi dileklerini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Efsane bir geceydi.' dedi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Önceki gün mutluluğa 'evet' diyen Melisa Emirbayer, sosyal medya hesaplarından soyadı kısmına 'Hamidi'yi de ekledi.