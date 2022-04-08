Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı gibi süslü

Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı gibi süslü

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın yanına gitti.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra kızı Melisa'ya daha sık bir araya gelmeye başladı.

Şimdilerde sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile adı aşk iddialarına karışan Şeyma Subaşı kızı Melisa'yla birlikte gittiği basketbol maçından fotoğraflar paylaştı.

Takipçilerden tepki

Fotoğraftaki bir detay gözden kaçmadı. Melisa Ilıcalı'nın protez tırnakları sosyal medyada eleştiri topladı. Acun Ilıcalı'nın kızının tırnaklarını görenler Şeyma Subaşı'nı topa tuttu.