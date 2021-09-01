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    Melisa Şenolsun evini değiştirdi

    Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katılan Melisa Şenolsun, yeni eve geçti.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 09:47
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    Melisa Şenolsun evini değiştirdi

    İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yapan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, yeni bir karar daha aldı.

    CİHANGİRLİ OLDU

    Yakın arkadaşlarına daha yakın olmak isteyen Şenolsun, Cihangir'e taşındı. Kendisine müstakil bir ev tutan oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla uğraşıyor.

    Yeni sezonda TRT'nin iddialı dizisi "Masumlar Apartmanı"nın kadrosuna katılan Melisa Şenolsun, sete girmeden önce evinin tadilatını bitirmek istiyor.

    Melisa Şenolsun evini değiştirdi #1

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