Melisa Şenolsun'dan derin göğüs dekolteli paylaşım

Siyah derin göğüs dekolteli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu Melisa Şenolsun'a şarkıcı Zeynep Bastık'tan, "Bu nasıl güzellik artık" şeklinde yorum geldi.

Son dönemlerin popüler genç oyuncularından biri olan Melisa Şenolsun, iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

Kiralık Aşk, Atiye, Kırmızı Oda gibi yapımlarda boy gösteren Şenolsun, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

"Sağdan soldan donat"

1.2 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, başarılı rollerinin yanı sıra paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Birbirinden cesur pozlarıyla takipçilerin büyük beğeni toplayan Şenolsun, son olarak "Sağdan doldan donat" notuyla paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

Zeynep Bastık kayıtsız kalamadı

Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken, cesur pozlarıyla gündem olan bir diğer ünlü isim Zeynep Bastık, fotoğraf karşısında kayıtsız kalamadı.

Şenolsun'un söz konusu fotoğrafına, "Bu nasıl güzellik artık" şeklinde yorum yaptı.

İşte büyük beğeni alan kareler...