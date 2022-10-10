Petrol
97.05
-0.89%
Euro
18.0464
-0.31%
Dolar
18.58
-0.19%
Altın
996.62
-1.77%
Borsa
3582
0.40%
Bitcoin
362.255
-1.29%
BTXN Coin
8.63
-10.38%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Melisa Şenolsun'dan derin göğüs dekolteli paylaşım

    Siyah derin göğüs dekolteli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu Melisa Şenolsun'a şarkıcı Zeynep Bastık'tan, "Bu nasıl güzellik artık" şeklinde yorum geldi.
    • 10.10.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melisa Şenolsun'dan derin göğüs dekolteli paylaşım

    Son dönemlerin popüler genç oyuncularından biri olan Melisa Şenolsun, iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

    Kiralık Aşk, Atiye, Kırmızı Oda gibi yapımlarda boy gösteren Şenolsun, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    "Sağdan soldan donat"

    1.2 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, başarılı rollerinin yanı sıra paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

    Birbirinden cesur pozlarıyla takipçilerin büyük beğeni toplayan Şenolsun, son olarak "Sağdan doldan donat" notuyla paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

    Zeynep Bastık kayıtsız kalamadı

    Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken, cesur pozlarıyla gündem olan bir diğer ünlü isim Zeynep Bastık, fotoğraf karşısında kayıtsız kalamadı.

    Şenolsun'un söz konusu fotoğrafına, "Bu nasıl güzellik artık" şeklinde yorum yaptı.

    İşte büyük beğeni alan kareler...

    Melisa Şenolsun dan derin göğüs dekolteli paylaşım #1

    Melisa Şenolsun dan derin göğüs dekolteli paylaşım #2

    Melisa Şenolsun dan derin göğüs dekolteli paylaşım #3


    Antalya'da alkollü yakalan genç: Annem duyarsa beni mahvedecek
    3. Sayfa

    Antalya'da alkollü yakalan genç: Annem duyarsa beni mahvedecek

    Petrol kararından sonra Moskova'ya kritik ziyaret
    Dünya

    Petrol kararından sonra Moskova'ya kritik ziyaret

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir