Melisa Şenolsun'un cesur gala tarzı! İddialı tarzı olay oldu

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Ekranlarda çok sevilen birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, bir süredir ekranlardan uzaktı.

Şimdilerde Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi ile ekranlara geri dönen Melisa Şenolsun, kadrosunda yer aldığı filmin galasına katıldı.

SİYAHLAR İÇİNDE

Özel olarak hazırlanan ünlü isim, geceye siyahlar içerisinde geldi.

Derin göğüs dekolteli elbiseyle Melisa Şenolsun'a bir bakan bir daha baktı.

Güzel oyuncu cesur kombinini, tülden eldivenleri ve açık saçları ile tamamladı. Şenolsun bu haliyle çok beğenildi.