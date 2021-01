Melisa Sözen: Bir ömür yetmeyecekmiş bana

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterle herkesin beğenisini kazanan Melisa Sözen, neden oyunculuğu seçtiğini anlattı.

‘Kırmızı Oda'daki Alya karakteriyle dikkat çeken Melisa Sözen, Hello dergisinin bu ayki kapağında yer aldı.

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, verdiği pozlarla da dikkat çekti.

"HAYALİMİN SINIRI YOK"

‘‘Hayallerimin sınırı yok. Her an her şeye sıfırdan başlayabilirim." diyen Sözen, oyunculuğun tarifsiz bir duygu olduğunu söylerken şunları da ekledi:

"ÖMÜR YETMEYECEKMİŞ"

"Oyuncu olmaya nasıl karar verdim hatırlamıyorum ama bir ömre aynı anda birçok mesleği, tecrübeyi, yeni insanlarla tanışıp yeni yerler görme fırsatını ancak oyunculuk yaparak sığdırabileceğimi düşündüm sanırım. Bir ömür yetmeyecekmiş demek ki bana...“