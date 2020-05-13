Melisa Sözen'den Aslı Enver paylaşımı

Oyuncu Melisa Sözen, meslektaşı ve yakın dostu Aslı Enver'in doğum gününü eski yıllara ait bir fotoğrafla kutladı.

36 yaşına giren Aslı Enver, koronavirüs salgınından dolayı yeni yaşını mütevazi bir şekilde kutladı.

Yakın dostlarından gelen tebrikleri sosyal medya sayfasına taşıyan Aslı Enver’in yeni yaşını kutlayanlardan biri de yakın dostu ve meslektaşı Melisa Sözen oldu.

Yıllar önce çekilmiş bir mezuniyet fotoğrafını hesabından paylaşan Sözen, arkadaşı Aslı Enver’in kendisi için ne ifade ettiğini satırlarına taşırken Enver için şu ifadeleri kullandı:

"İNSANIN RUHUNU HUZURLA KAPLIYORSUN"

“Ne fırtınalar ne dramlar barındıran ergen bünyelerimizi sakinleştiren, sayısız girdiğim diyetlerde açlığa yenik düşüp sinirden titreye titreye gezerken gözleriyle bana şöyle bir çekidüzen veren (şimdi fark ediyorum bir tek “falsolu anne terliğin” yokmuş), canım Aslı Enver iyi ki doğdun! Birlikte büyümüş olmak ne güzel. İnsanın ruhunu huzurla kaplıyorsun hep! Seni çok seviyorum”

"O TERLİK ÇIKAR"

Yakın arkadaşının yazdığı bu keyifli ve samimi satırları yanıtsız bırakmayan Aslı Enver, Melisa Sözen’in yaptığı ‘anne terliği’ göndermesine atıfta bulundu ve şu yanıtı verdi: “Yaa Melisa! sınırlarımı zorlarsan terlik de çıkıyor, seni çok seviyorum”