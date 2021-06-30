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    Melisa Sözen'den Harun Tekin'e 44. yaş sürprizi

    44 yaşına giren Harun Tekin'e oyuncu sevgilisi Melisa Sözen'den özel bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 08:13
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    Melisa Sözen'den Harun Tekin'e 44. yaş sürprizi

    Müzisyen Harun Tekin ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen, önceki gün sevgilisinin doğum gününe özel sürpriz bir paylaşımda bulundu.

    "SENİ ÇOKS EVİYORUM"

    Harun Tekin'in çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Sözen, ünlü şarkıcının 44. yaşını, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

    Harun Tekin de Melisa Sözen'in paylaşımına, "Çok şanslıyım" sözleriyle karşılık verdi.

    Oyuncunun paylaşımına; Didem Balçın, Evrim Doğan, Ferhan Şensoy, İdil Fırat, Burcu Kara gibi ünlü isimler yorum yaptı.

    Melisa Sözen den Harun Tekin e 44. yaş sürprizi #1

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