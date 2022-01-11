Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisiyle aşk yaşıyor

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisini kaptı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu uzun süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını geçtiğimiz yıl ayırmıştı. Hatta ayrılır ayrılmaz Kadayıfçıoğlu'nun Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile birlikte olmaya başladığı konuşuluyordu.

Bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi.

BABA DA ONAY VERİYOR

Çiftin ilk karesi Hakan Ural'dan geldi. Doğum gününü çocuklarıyla kutlayan ünlü sunucu, müstakbel damadı ve kızıyla olan fotoğrafını paylaştı.

Hülya Avşar da zamanında Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tanışmış ve kızının ilişkisine onay vermişti.