Melodi Elbirliler, soyadını güncelledi

Melodi Elbirliler, nikahtan saatler sonra Instagram'da soyadını "Melodi Türkmen" olarak güncelledi.

Ünlü şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, iki gün önce evlendi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştirdi. 200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Arda Türkmen ile hayatını birleştiren Elbirliler ise nikah sonrası Instagram hesabında soyadını 'Türkmen' olarak güncellemeyi de ihmal etmedi.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Melodi Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giymişti. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu.Melodi Elbirliler, düğününde iki farklı gelinlik giymişti. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ünlü şef, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum'da sevgilisine evlenme teklifi etmişti. Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.