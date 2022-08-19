Meltem Cumbul, ABD'ye taşınıyor

The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girip bu seçmeleri kazanan Meltem Cumbul New York'a yerleşmeye karar verdi.

Mehmet Ali Alabora ile oynadığı Yılan Hikayesi dizisiyle hafızalara kazınan Meltem Cumbul, önceki gün Cihangir'de görüntülendi.

Bir mekanda arkadaşları ile oturup, sohbet eden Cumbul gazetecilere hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'ye taşınıyor

Gazetecilerin, "Uzun zamandır sizi görmüyoruz. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Meltem Cumbul, ABD'ye taşınacağını söyledi.

Uzun zamandır New York'ta olduğunu söyleyen Cumbul, The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerini kazandığını belirtti.

"Artık çalışmalarıma bir süre orada devam edeceğim"

Bir süre daha New York'ta olmaya devam edeceğini ifade eden Meltem Cumbul, çalışmalarına ABD'de devam edeceğini söyledi.

Cumbul ayrıca, işi ABD'de olsa da Türkiye'yi çok sevdiğini sözlerine ekledi.