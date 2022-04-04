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- Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu
Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu
Yılan Hikayesi dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora, Londra'da buluştu.
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 14:09
- Güncelleme : 04.04.2022 - 14:58
1999-2002 yıllar arasında yayınlanan Yılan Hikayesi dizisinin unutulmaz çifti Meltem Cumbul ve Memet Ali Alobara, yıllar sonra Londra’da bir araya geldi.
"NİHAYET"
Cumbul, eski partneriyle Londra'da çektirdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu Alabora'lı karelerine "Nihayet" notunu düştü.
İkilinin pozlarına hayranlarından beğeni yağdı. Ünlü ikilinin paylaşımlarına "Zeyno ile Memoli birlikte" yorumları yağdı.