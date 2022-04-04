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    Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu

    Yılan Hikayesi dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora, Londra'da buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 14:58
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    Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu

    1999-2002 yıllar arasında yayınlanan Yılan Hikayesi dizisinin unutulmaz çifti Meltem Cumbul ve Memet Ali Alobara, yıllar sonra Londra’da bir araya geldi.

    "NİHAYET"

    Cumbul, eski partneriyle Londra'da çektirdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu Alabora'lı karelerine "Nihayet" notunu düştü.

    İkilinin pozlarına hayranlarından beğeni yağdı. Ünlü ikilinin paylaşımlarına "Zeyno ile Memoli birlikte" yorumları yağdı.

    Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu #1

    Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu #2

    Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu #3

    Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu #4


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