- Haberler
- Magazin Haberleri
- Meltem Miraloğlu, Amerika'da ticarete atıldı
Meltem Miraloğlu, Amerika'da ticarete atıldı
Bir dönem ekranların yıldız isimlerinden olan Meltem Miraloğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 15:13
- Güncelleme : 01.06.2021 - 15:35
34 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük ABD'li eşi Patrick Grady ile olaylı evliliğiyle gündem olmuştu. Bir dönem Patrick'in yanından ayrılan Miraloğlu, ticarete girdi.
BITTIM SABUNU SATIYOR
Patrick Grady ile yaptığı evliliğiyle gündem yaratan ünlü oyuncu, hayalindeki gibi oyunculuk yapamayınca ticarete yöneldi. Aslen Mardinli olan Meltem Miraloğlu, buradaki akrabalarının yaptığı bıttım sabunlarını ABD'ye getirtti.
ŞİRKET KURDU
Getirdiği ürünleri büyük ilgi gören Meltem Miraloğlu, şimdi de eşi üzerine bir şirket kurup işleri büyütmeye karar verdi.