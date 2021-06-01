Euro
10.4201
0.32%
Dolar
8.5208
0.34%
Altın
522.87
0.44%
Borsa
1.426
0.38%
Bitcoin
310.101
-1.08%
EXEN Coin
33.65
0.29%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Meltem Miraloğlu, Amerika'da ticarete atıldı

    Bir dönem ekranların yıldız isimlerinden olan Meltem Miraloğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 15:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meltem Miraloğlu, Amerika'da ticarete atıldı

    34 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük ABD'li eşi Patrick Grady ile olaylı evliliğiyle gündem olmuştu. Bir dönem Patrick'in yanından ayrılan Miraloğlu, ticarete girdi.

    BITTIM SABUNU SATIYOR

    Patrick Grady ile yaptığı evliliğiyle gündem yaratan ünlü oyuncu, hayalindeki gibi oyunculuk yapamayınca ticarete yöneldi. Aslen Mardinli olan Meltem Miraloğlu, buradaki akrabalarının yaptığı bıttım sabunlarını ABD'ye getirtti.

    ŞİRKET KURDU

    Getirdiği ürünleri büyük ilgi gören Meltem Miraloğlu, şimdi de eşi üzerine bir şirket kurup işleri büyütmeye karar verdi.

    Meltem Miraloğlu, Amerika da ticarete atıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir