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    Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

    Çalkantılı evliliği sonrası miras karşılığı kocasıyla bir araya geldiği söylenen Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:45
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    Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

    Oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturmuştu.

    VASİYETTEN SONRA BARIŞTI

    Patrick'den ayrılarak psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddia edilen Miraloğlu'nun, vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü öne sürülmüştü. Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    Çalkantılı evliliği sonrası miras karşılığı kocasıyla bir araya geldiği söylenen Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı #1

    Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı #2

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