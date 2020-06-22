Meltem Miraloğlu’ndan tecavüz yorumu

Kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick Grady ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı tecavüz açıklamasıyla şaşırttı.

‘Hayat Devam Ediyor’ dizisi ile tanınan 33 yaşındaki Meltem Miraloğlu, yurt dışında kendisinden 48 yaş büyük olan 80 yaşındaki Patrick Grady ile evlendi.

EVLİLİĞİYLE KONUŞULMUŞTU

Bu evliliği ile günlerce konuşulan oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ALLAH BİZİ KORUSUN"

Miraloğlu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşıma, “Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun)” notunu düştü.